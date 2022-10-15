تجار: تحسّن محدود في مبيعات المشغولات الذهبية مع تراجع الأسعار

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي (أمس)، انخفاضات راوحت قيمتها بين 5.5 و7 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 200.5 درهم، بانخفاض قيمته سبعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 188.25 درهماً، بتراجع 6.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 179.25 درهماً، بانخفاض بلغ 6.25 دراهم، فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 155.5 درهماً، بتراجع قدره 5.5 دراهم.

وذكر مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن الانخفاضات السعرية التي وصفوها بـ«الكبيرة»، بدأت في تحريك الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، لكن بمعدلات محدودة. وقال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «تراجع أسعار الذهب أخيراً، والذي جاء بقيمة كبيرة، ظهرت تأثيراته الإيجابية في تغيير حالة البطء وإعادة تنشيط المبيعات، وذلك على الرغم من كون التحسن يُعد محدوداً».من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الانخفاضات السعرية للذهب لم يكن لها تأثير إيجابي فقط على المشغولات، بل زادت من الطلب بنسب متباينة على السبائك والعملات الذهبية».

بدوره، أفاد مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، بأن «الأسواق تشهد حالياً مؤشرات متوسطة في ما يتعلق بالطلب على مبيعات المشغولات».