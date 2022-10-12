عرض أسرع كمبيوتر في العالم وأصغر جهاز عرض ليزري في «جيتكس»

شهدت فعاليات الدورة الـ42 من معرض «جيتكس غلوبال»، عرض أسرع حاسب آلي «كمبيوتر» في العالم، والذي يطرح للمرة الأولى في أسواق المنطقة، إضافة لطرح أصغر جهاز عرض ليزري في العالم بحجم يصغر كف اليد.

وقال العضو المنتدب في شركة «إتش بي هيوليت باكرد إنتربريز»، في الإمارات، أحمد الخلافي، إن «الشركة عرضت عبر منصتها في معرض (جيتكس غلوبال)، أسرع جهاز كمبيوتر في العالم، الذي يعرض للمرة الأولى في المنطقة عبر المعرض، عقب إطلاقه في الولايات المتحدة».

وأضاف أن «الكمبيوتر يأتي بسرعات خارقة تتجاوز بملايين المرات سرعات أي جهاز كمبيوتر آخر في العالم، وفقاً لمعايير القياس التي تم إثباتها عبر اختبار قياس الأداء العالمي (إتش بي إل) أو (هاي بيروفرومانس لينباك)، ويبلغ سرعة معالج الجهاز الذي يطلق عليه (فرونتير) قدرة (1.1 إكس فلوبس)، وهي معايير تفوق معايير سرعات أجهزة الكمبيوتر المتاحة بالأسواق العالمية، وهو ما يدعم إجراء الكمبيوتر لمعاملات وعمليات حسابية معقدة بسرعات خارقة». وأوضح أن «الجهاز الذي طورته شركة (إتش بي)، يمكن استخدامه في قطاعات الفضاء ومختبرات المناخ والطاقة للاستفادة من سرعاته الفائقة». وأضاف أن «الشركة وقعت أخيراً اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير كمبيوتر فائق للجامعة». بدوره، قال مدير المبيعات الإقليمي للحلول الاحترافية، في شركة «إبسون أوروبا بي في» بمنطقة الشرق الأوسط، شهاب أحمد زبير، إن «الشركة طرحت عبر منصتها في معرض (جيتكس غلوبال)، أصغر جهاز عرض ليزري في العالم، الذي يتاح بحجم يقل عن كف اليد، ويوفر قدرات عرض تقنية لأنظمة (البرجكتور) تماثل الأجهزة بالأحجام التقليدية مع فروق سهولة الحمل والتنقل بالجهاز».