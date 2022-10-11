«أمازون» تطرح «مسرّع الملكية الفكرية» في الإمارات لدعم الشركات الصغيرة

طرحت شركة أمازون، برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator) في دولة الإمارات، الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في جعل عملية تسجيل الملكية الفكرية أكثر سهولة وأقل كلفة، والحصول على علامات تجارية لملكيتها الفكرية وحماية اسم هذه العلامات، إضافة إلى مكافحة بيع المنتجات المقلّدة على Amazon.ae.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن البرنامج الجديد يتوافر لجميع العلامات التجارية التي تبيع منتجاتها عبر Amazon.ae.

وأوضحت أن البرنامج يعمل على ربط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات مباشرة مع شبكة من مكاتب المحاماة المحلية المعتمدة لدى «أمازون»، والتي تتقاضى أسعاراً مخفضة تم التفاوض عليها مسبقاً مقابل تقديم مجموعة من خدماتها الرئيسة، بما يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الاستشارات القانونية المتخصصة والعامة حول الملكية الفكرية التي يقدمها خبراء ذوو كفاءة، والتي قد تكون مرتفعة الكلفة أو يصعب العثور عليها.

وقال نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رونالدو مشحور: «نلتزم في (أمازون) بتقديم كل الدعم للبائعين من جميع الفئات، وابتكار وطرح برامج وأدوات جديدة لمساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم بثقة تامة عبر شبكة الإنترنت، والاستمرار في التواصل وتوثيق علاقاتهم مع ملايين العملاء».