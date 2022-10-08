%22 نمواً في عائدات فنادق دبي خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة وصل إلى 364 درهماً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 299 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 22%.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات (الإشغال، العائد، السعر اليومي، فضلاً عن حجم السوق الفندقية)، منذ بداية عام 2021، لتتسارع إلى مستويات أعلى في الربع الأخير من عام 2021، والربع الأول من عام 2022.

وتخطى متوسط العائد على الغرف مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من العدد الكبير للغرف الفندقية التي دخلت الخدمة، حيث أظهرت البيانات ارتفاع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس الماضي أكثر من 142 ألف غرفة فندقية، ضمن 779 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 717 منشأة في نهاية أغسطس 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 71%، مقابل 61% في الفترة ذاتها من عام 2021. في حين وصل عدد ليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 24 مليون ليلة مبيت، مقابل 18.6 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 29%.

يشار إلى أن دبي نجحت في استقطاب 9.1 ملايين زائر دولي بين شهري يناير وأغسطس 2022، مقارنة بـ3.2 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 184%.