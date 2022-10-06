62 منشأة فندقية جديدة تفتح أبوابها في دبي خلال 12 شهراً

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة شهدت افتتاح أكثر من 12.8 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 12 شهراً بنهاية أغسطس الماضي، ضمن 62 منشأة جديدة وبمعدل وسطي يصل إلى 5.16 فنادق جديدة كل شهر.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، وصل عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس من العام الجاري، إلى 142.2 ألف غرفة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية في نهاية أغسطس 2021، بنسبة نمو بلغت 10%.

وتفصيلاً، وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها في دبي خلال 12 شهراً الماضية في الفترة الممتدة بين أغسطس 2021 وأغسطس العام الجاري إلى 12 ألفاً و826 غرفة، بمعدل 1068 غرفة جديدة شهرياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس 2022 وصل إلى 142 ألفاً و215 غرفة فندقية، مقابل 129 ألفاً و389 غرفة فندقية في نهاية أغسطس 2021، بنسبة نمو بلغت 10%.

وشهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح 62 منشأة جديدة خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2021 وأغسطس الماضي، بمعدل يصل إلى 5.16 فنادق جديدة كل شهر، وارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية إلى 977 منشأة في أغسطس 2022 مقابل 712 منشأة بنهاية أغسطس 2021، بنسبة نمو بلغت 8.6%.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 41.2 ألف غرفة فندقية ضمن 184 منشأة، فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.3 ألف غرفة فندقية ضمن 255 منشأة فندقية.

وتخطى عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وأظهرت بيانات الدائرة أن الشقق الفندقية المتوسطة في الإمارة سجلت أعلى معدل للإشغال، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2022، بنسبة بلغت 78%، تلتها الشقق الفندقية الفخمة بنسبة 76%، فيما حلت الفنادق المصنفة بين فئتي نجمة واحدة وثلاث نجوم في المركز الثالث مسجلة إشغالاً بنسبة 71%، والفنادق من فئة «أربع نجوم» و«خمس نجوم»، بنسبة 69% لكل منها.

تفوق

تفوق أداء قطاع الفنادق في دبي منذ بداية العام الجاري، على جميع المستويات المسجلة قبل جائحة «كوفيد-19» من حيث عدد الليالي الفندقية المحجوزة، ومعدل السعر اليومي للغرفة، والإيرادات من كل غرفة متاحة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة في المنشآت الفندقية في دبي 18.47 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يُشكل زيادة سنوية بنسبة أكثر من 30.4%، وزيادة تفوق 18% مقارنة مع المستويات المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2019 والتي بلغت 15.71 مليون ليلة.

• 142.2 ألف غرفة فندقية في دبي بنهاية أغسطس الماضي.