«الإمارات للشحن الجوي» تطلق قناة جديدة لحجز الرحلات والشحنات

أطلقت «الإمارات للشحن الجوي»، قناة جديدة لعملائها في جميع أنحاء العالم للوصول المباشر وحجز رحلاتها لشحنات البضائع، وذلك في خطوة رقمية لتعزيز تجربة المستخدم وكفاءة الحجز.

وسيتمكن عملاء، الإمارات للشحن الجوي، من خلال أكبر منصة لحجز الشحن الجوي في الصناعة «ويبكارغو باي فريتوس WebCargo by Freightos»، من الوصول السريع والسهل والمباشر إلى رحلات الشحن والسعة لإجراء الحجوزات المباشرة.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، نبيل سلطان: «تواصل الإمارات للشحن الجوي تطوير وتنفيذ التقنيات الرقمية التي تمكننا من تحسين عملياتنا وتعزيز تجربة عملائنا. وتتيح شراكتنا مع ويبكارغو أمام عملائنا وصولاً سهلاً إلى منتجاتنا وخدماتنا، كما توفر قناة حجز آمنة ومريحة لهم. وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرات عدة قيد التنفيذ، لضمان أن تكون كل نقطة اتصال معنا، من الحجز إلى التتبع إلى التسليم، تجربة عالمية المستوى لعملائنا».

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة فريتوس»، زفي شرايبر عن سعادته بالشراكة مع الإمارات للشحن الجوي لتشغيل سلاسل إمداد أكثر كفاءة. وقال: «تربط قناة (ويبكارغو) أكثر من 10 آلاف مكتب شحن في العالم مع شركات طيران، توفر أكثر من 40% من سعة الشحن الجوي العالمية المتاحة، ومازلنا نرى أن الأسعار والحجوزات الفورية، سواء على WebCargo.co أو عبر واجهات برمجة تطبيقات ويبكارغو، توفر تحسينات هائلة في الكفاءة وموثوقية البيانات، بالإضافة إلى المرونة اللازمة في سلسلة التوريد الحالية».

إلى ذلك، أعلنت طيران الإمارات، عن تعزيز خدماتها إلى كل من جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان، وذلك لتوفير فرص وخيارات جديدة ومريحة للعملاء الذين يسافرون من وإلى جنوب إفريقيا.

وستوسع طيران الإمارات، جدولها من وإلى جوهانسبرغ لتخدمها بثلاث رحلات يومياً، ومن وإلى كيب تاون برحلتين يومياً اعتباراً من 1 فبراير 2023. كما ستضيف طيران الإمارات رحلتين أسبوعياً إلى دربان، لتخدمها برحلة يومية اعتباراً من 1 ديسمبر 2022. وستؤدي زيادة الرحلات بين دبي وبوابات الناقلة الثلاث في جنوب إفريقيا إلى تعزيز جدول طيران الإمارات إلى 42 رحلة أسبوعياً من وإلى تلك الدولة.