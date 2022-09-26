"الإمارات للشحن الجوي" تطلق قناة جديدة لحجز الرحلات والشحنات

أطلقت "الإمارات للشحن الجوي"، قناة جديدة لعملائها في جميع أنحاء العالم للوصول المباشر وحجز رحلاتها لشحنات البضائع، وذلك في خطوة رقمية لتعزيز تجربة المستخدم وكفاءة الحجز.

وسيتمكن عملاء، الإمارات للشحن الجوي، من خلال أكبر منصة لحجز الشحن الجوي في الصناعة "و"يبكارغو باي فريتوس WebCargo by Freightos"، من الوصول السريع والسهل والمباشر إلى رحلات الشحن والسعة لإجراء الحجوزات المباشرة.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، نبيل سلطان: "تواصل الإمارات للشحن الجوي تطوير وتنفيذ التقنيات الرقمية التي تمكننا من تحسين عملياتنا وتعزيز تجربة عملائنا. وتتيح شراكتنا مع ويبكارغو أمام عملائنا وصولاً سهلاً إلى منتجاتنا وخدماتنا، كما توفر قناة حجز آمنة ومريحة لهم. وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرات عدة قيد التنفيذ، لضمان أن تكون كل نقطة اتصال معنا، من الحجز إلى التتبع إلى التسليم، تجربة عالمية المستوى لعملائنا".

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة فريتوس"، زفي شرايبر عن سعادته بالشراكة مع الإمارات للشحن الجوي لتشغيل سلاسل إمداد أكثر كفاءة. وقال: "تربط قناة (ويبكارغو) أكثر من 10 آلاف مكتب شحن في العالم مع شركات طيران، توفر أكثر من 40% من سعة الشحن الجوي العالمية المتاحة، وما زلنا نرى أن الأسعار والحجوزات الفورية، سواء على WebCargo.co أو عبر واجهات برمجة تطبيقات ويبكارغو، توفر تحسينات هائلة في الكفاءة وموثوقية البيانات، بالإضافة إلى المرونة اللازمة في سلسلة التوريد الحالية".