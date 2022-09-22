196.6 مليون درهم توزيعات نقدية لـ «الياه سات» عن النصف الأول

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، أو (المجموعة) عن توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 196.6 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، تُدفع بحلول 14 أكتوبر 2022 لجميع المساهمين المسجلين بتاريخ 30 سبتمبر 2022، بما يعادل 8.06 فلوس (2.19 سنت) لكل سهم.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى توزيع أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق.

وأوضحت أنه على هذا الأساس يصل عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة 5.8% لعام 2022 (بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 2.78 درهم في 20 سبتمبر 2022).

ووفقاً لسياسة المجموعة المعتمدة، من المتوقع دفع توزيعات الأرباح الثانية والأخيرة لعام 2022 في أبريل 2023، بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة «الياه سات»، مصبح الكعبي: «منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، تمكنت (المجموعة) من الحفاظ على نموها، وأظهرت مرونتها في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى تحقيق أداء قوي، من خلال النتائج المالية للنصف الأول من عام 2022.