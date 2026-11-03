«وياكم» تستقطب حلولاً مبتكرة لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي للزواج

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدورة الخامسة من منصة «وياكم»، لاستقطاب أفكار وحلول مبتكرة تدعم جاهزية الشباب الإماراتي للزواج، وتساعدهم على بناء حياة زوجية ناجحة ومستدامة، بالتوازي مع مواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية وتطورهم الشخصي، وتعزيز جاهزيتهم المالية. ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى تقديم أفكارهم وحلولهم طوال شهر نوفمبر، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة https://wyakom.addcd.gov.ae، للإسهام في دعم جاهزية الشباب للحياة الأسرية، وتطوير حلول تنطلق من احتياجاتهم الفعلية، وأوضحت أن إطلاق الدورة يأتي بالتزامن مع شهر «الإمارات تبتكر» وعام الأسرة، انطلاقاً من أن الأفكار الأقرب إلى احتياجات المجتمع تنبع من أفراده، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في معالجة الموضوعات الاجتماعية ذات الأولوية في إمارة أبوظبي. ومنذ إطلاقها عام 2022، استقطبت المنصة أكثر من 729 فكرة ومبادرة مجتمعية عبر دوراتها الأربع السابقة، وأسهم العديد منها في إطلاق مبادرات جديدة، وتطوير مبادرات قائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يُعزّز الأثر الاجتماعي وجودة الحياة في الإمارة.

وتتيح «وياكم» لأفراد المجتمع الانتقال من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم إلى الإسهام في تصميم حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطوير والبناء عليها، بما يدعم جهود التنمية الاجتماعية، ويُعزّز مشاركتهم في تحديد الأولويات ومعالجتها.

وأكد أخصائي رئيس ابتكار في مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع، الدكتور سعيد طارق الجنيبي، أن المجتمع شريك أساسي في تصميم الحلول وصناعة أثرها، مشيراً إلى أن المنصة توفر مساحة لمشاركة الأفكار والخبرات وتطوير حلول تستجيب للأولويات الاجتماعية، وتدعم جودة الحياة في أبوظبي.

وأضاف أن الدورة الخامسة تركز على موضوع يلامس مستقبل الأسرة والمجتمع، وهو جاهزية الشباب الإماراتي للزواج والحياة الأسرية، معرباً عن التطلع إلى أفكار تستند إلى فهم واقعي لاحتياجاتهم، وتقدم حلولاً عملية تساعدهم على بناء أسر مستقرة ومزدهرة، وشدد على أن الاستثمار في جاهزية الشباب اليوم يُمثّل استثماراً في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع مستقبلاً.