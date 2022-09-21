«دي بي ورلد» تفوز بحكم قضائي بشأن امتياز محطة الحاويات في جيبوتي

فازت «دي بي ورلد» بأحدث حكم قضائي صادر في سلسلة من الأحكام القضائية، حيث تدافع الشركة عن حقوقها كمساهم وصاحب امتياز في محطة حاويات دوراليه في جيبوتي.

ورفضت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، أحدث طلب قضائي تقدمت به شركة «تشاينا ميرشانتس بورت هولدينغز» (China Merchants Port Holdings) التي تسعى من خلاله للحصول على إذن لتقديم استئناف ثانٍ أمام محكمة الاستئناف النهائي، ضد قرارها السابق القاضي بالنظر في الدعوى التي رفعتها «دي بي ورلد» ضد الشركة أمام محاكم هونغ كونغ، وليس محاكم جيبوتي.

وتقدمت «دي بي ورلد» ومحطة الحاويات «دوراليه» - شركة المشروع المشترك - بمطالبات بمليارات الدولارات ضد شركة «تشاينا ميرشانتس»، وذلك ضمن دعوى حثت فيها حكومة جيبوتي على إخراج «دي بي ورلد» من البلاد وتسليم حقوق امتياز تشغيل وإدارة محطة دوراليه إلى «تشاينا ميرشانتس»، فضلاً عن النظر في مسألة استثمارات «تشاينا ميرشانتس» في الموانئ الأخرى ومشروعات المناطق الحرة في جيبوتي، في إطار انتهاكها للحقوق الحصرية الممنوحة لـ«دي بي ورلد».

وأقدمت «تشاينا ميرشانتس» على طرح جدل قانوني مفاجئ بشأن قضية الدعوى، مطالبةً بضرورة النظر فيها من قبل محاكم جيبوتي، على الرغم من أن هونغ كونغ لها الولاية القضائية المحلية. ووافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ، على الحجج والوقائع القانونية المقدّمة من «دي بي ورلد» بضرورة استمرار القضية في محاكم هونغ كونغ، مطالبة «تشاينا ميرشانتس» بدفع التكاليف القانونية للدعوى. ورفضت محكمة الاستئناف طلب استئناف هذا القرار، كذلك لم تمنح الإذن لـ«تشاينا ميرشانتس» بتقديم استئناف ثانٍ أمام محكمة الاستئناف النهائي.

وجاء حكم محكمة هونغ كونغ في أعقاب حكم أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي في يناير 2022 ضد جمهورية جيبوتي، بمنح «دي بي ورلد» تعويضات مؤقتة قدرها 200 مليون دولار أميركي عن الأضرار التي حدثت خلال الفترة بين 23 فبراير 2018 إلى 31 ديسمبر 2020. وكان هذا القرار الثامن الصادر عن محكمة دولية لصالح «دي بي ورلد» في نزاعها القانوني المستمر مع جمهورية جيبوتي، ويبلغ إجمالي التعويض المقرر عن الأضرار المستحقة لـ«دي بي ورلد» الآن، 686.5 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة، على أن يظل الامتياز نفسه معمولاً به وساري المفعول قانوناً.

يشار إلى أن محطة حاويات «دوراليه» هي أكبر شركة من حيث عدد الموظفين وأكبر مصدر للإيرادات في جيبوتي، وحقق تشغيلها أرباحاً في كل عام منذ افتتاحها.

وتُعد «دي بي ورلد» المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. وتقدم خدماتها عبر شبكتها العالمية المترابطة التي تضم 295 وحدةً تجاريةً في 78 بلداً عبر ست قارات، ما يعكس حضورها البارز في كلٍّ من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة. وتتمتع «دي بي ورلد» بعلاقات قوية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل في إطار شراكات استراتيجية على تعزيز قدرات الاقتصادات من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطبيق حلول التجارة الذكية.