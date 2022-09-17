«أورينت» تقترح تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية برأسمال 6 مليارات درهم

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت»، للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم، عمر الأمين، أهمية العمل على تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، بحيث تكون دولة الإمارات نواة ومركزاً إقليمياً لعمليات إعادة التأمين، مشيراً إلى أن هذه الشركة ستدعم الاقتصاد المحلي عبر الاحتفاظ بنسب عالية من الأقساط المكتتبة للسوق المحلية.

واقترح الأمين في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، أن لا يقل رأسمال الشركة عن ستة مليارات درهم، لافتاً إلى أهمية أن تشارك صناديق سيادية أو مؤسسات حكومية كبرى في تأسيس هذه الشركة.

وأضاف: «من المؤكد أن لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى تأسيس مثل هذه الشركة، كما أن لدينا الامكانات المادية لتحقيق هذا الغرض، حيث إن سوق التأمين في الدولة هي الأكبر عربياً وخليجياً بحجم أقساط قد تصل الى 50 مليار درهم».