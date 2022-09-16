طوابير انتظار لتسلم هواتف اي فون الجديدة

طرحت شركة ابل الاميركية عبر متاجرها في الامارات اصداراتها الجديدة من هواتف اي فون 14 واي فون 14 بلس واي فون 14 برو واي فون 14 بروماكس لتكون الامارات من اوائل دول العالم التي تطرح فيها ابل هواتفها الجديدة

وشهدت متاجر ابل في دبي وابوظبي خاصة في دبي مول طوابير انتظار من اجل حجز الهواتف الجديدة وتسلمها

وقال مستهلكون انهم اضطروا للانتظار ساعات قبل استطاعتهم الحجز وتسلم الهواتف الجديدة

وكان اول شخص تسلم هواتف اي فون الجديدة في دبي مول يدعى عبد الرفيق وهو من الجنسية الهندية واوضح انه ينتظر من الرابعة فجرا لحجز

وطرحت ابل هواتف اي فون 14 بسعر 3399 درهما واي فون 14 بلس بسعر بسعر 3799 درهما واي فون 14 برو بسعر 4299 درهما واي فون برو ماكس بسعر 4699 درهما في الدولة