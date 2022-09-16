بيع فيلا «سيجنيتشر» في «نخلة جميرا» مقابل 128 مليون درهم

أعلنت شركة «بي 1 بروبرتيز» عن بيعها فيلا «فريمد آلور» Framed Allure، في نخلة جميرا (سعفة G) مقابل 128 مليون درهم، وهي أغلى فيلا مميزة «سيجنيتشر» في نخلة جميرا. وكانت أحدث صفقة قامت بها «بي 1 بروبرتيز» هي بيع أغلى شقة بنتهاوس في «أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز» في نخلة جميرا مقابل 163 مليون درهم.

وتزيد مساحة فيلا «سيجنيتشر فريمد آلور» على 19.24 ألف قدم مربعة، وتعتبر تحفة معمارية قام بتصميمها المهندس المعماري إيمري أرولات الحائز جوائز عالمية، والذي يتميز أسلوبه في مزج عناصر فكرية وفنية وثقافية في تصاميمه. وتوفّر الفيلا ذات التصميم الهندسي وصولاً سلساً إلى البيئة الخارجية، فيما جُهّزت في الوقت نفسه بنظام فريد للإغلاق لتوفير الخصوصية لكل طوابقها الثلاثة.

وتم ابتكار وبناء التصاميم الداخلية لفيلا «فريمد آلور» بواسطة فريق (CK Architectures & Interiors)، فيما وفّرت شركة (NEO LIGHT DESIGN) خدمات استشارات الإضاءة في الفيلا.

ويتكون العقار المكتمل الآن في (السعفة G) المعروفة باسم حي المليارديرات «Billionaires Row» من أربعة طوابق، بما في ذلك تراس على السطح مجهّز بالكامل بصالة رياضية حديثة ومنصة يوغا وحوض استحمام ساخن. كما تزين شرفة الفيلا شجرة زيتون يمتد عمرها إلى نحو 1600 عام، لتمنح شعوراً فريداً يمزج بين بيئة السكن الداخلي من جهة والشعور بغنى بيئة الطبيعة الخارجية من جهة أخرى.