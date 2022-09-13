«طيران الإمارات» توفر رحلة أسبوعية خامسة إلى الجزائر اعتباراً من هذا التاريخ

أعلنت شركة طيران الإمارات، تعزيز خدمتها من وإلى الجزائر بإضافة رحلة أسبوعية خامسة اعتباراً من السابع من أكتوبر المقبل.

وأفادت الناقلة في بيان اليوم، بأن الرحلة الجديدة توفر مزيداً من الخيارات والمرونة أمام المسافرين إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى دبي أو عبرها إلى مختلف محطات شبكة «طيران الإمارات» الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في القارات الست.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنها تخدم رحلاتها بين دبي والجزائر، بطائرات «بوينغ 777-300ER»، موضحة أن الرحلة الجديدة تعمل يوم الجمعة، إضافة إلى الرحلات الحالية الأربع أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد.

وبيّنت الناقلة أن الرحلة «ئي كيه 757» تقلع من مطار دبي الدولي في الساعة 8:45 صباحاً، وتصل إلى الجزائر العاصمة في الساعة 12:55 ظهراً، بينما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 758» مطار هواري بومدين في الجزائر الساعة 3:45 عصراً وتصل دبي في الساعة 1:05 بعد منتصف الليل.

وتعد «طيران الإمارات» الناقلة الوحيدة التي توفر مقصورة أجنحة الدرجة الأولى لعملائها في الجزائر وتتيح لهم الاستمتاع بتجربتها الرائدة على متن الطائرة.

وإضافة إلى توفير سعة لنقل أعداد أكبر من الركاب، فإن رحلة «طيران الإمارات» الأسبوعية الخامسة بين دبي والجزائر ستتيح ما يتراوح بين 30 و40 طناً من حمولة الشحن للشركات، ما يفتح مزيداً من خطوط التجارة العالمية ويعزز فرص الاستيراد والتصدير.

وكانت «طيران الإمارات»، بدأت خدمة الجزائر في عام 2013، وستحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق هذه الخدمة مطلع العام المقبل.