تجار: ارتفاع أسعار الذهب لم يؤثر في الطلب على المشغولات

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات راوحت قيمتها بين درهم و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن الارتفاعات التي سجلتها أسعار المعدن الأصفر، أخيراً، لم تؤثر في مبيعات المشغولات، التي شهدت إقبالاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن تلك الزيادات محدودة، وجاءت بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاضات السعرية.

وتفصيلاً، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية زيادات وصلت إلى 1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، نهاية الأسبوع الماضي. ووفقاً لمؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 207.25 دراهم، بارتفاع قيمته 1.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وسجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 194.75 درهماً، بزيادة قدرها 1.25 درهم أيضاً، فيما وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 185.75 درهماً، بارتفاع بلغ 1.25 درهم. كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 159.25 درهماً، بزيادة قيمتها درهم واحد فقط. من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، إن «الزيادات السعرية الأخيرة التي سجلها الذهب، لم يكن لها تأثير ملحوظ في نشاط الطلب على المشغولات الذهبية، الذي شهد حالة من الرواج في الأسواق».

وأضاف أن الأسواق شهدت رواجاً بنسب متباينة في الإقبال على مبيعات السبائك والعملات الذهبية، مرجعاً ذلك إلى كون الزيادات السعرية لاتزال محدودة مقارنة بالانخفاضات التي سجلها الذهب خلال الأسابيع الثلاثة السابقة. بدوره، أفاد مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، بأن أسواق الذهب المحلية شهدت معدلات تحسن متباينة في الطلب على المشغولات.

وأوضح أن مؤشرات الرواج في الطلب على المشغولات والعملات الذهبية حالياً، من الممكن أن يكون بسبب تخوف بعض المتعاملين من عودة الأسعار لتسجيل ارتفاعات جديدة بنسب أكبر خلال الفترات المقبلة.

كما أكد مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، أن الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب لم تؤثر في مبيعات المشغولات لعوامل عدة، أبرزها كون الزيادات السعرية جاءت بقيم محدودة، إضافة إلى أنها أول ارتفاع عقب سلسلة من الانخفاضات المتتالية.

وقال إن عودة المتعاملين من العطلات السنوية ورواج النشاط السياحي كان له تأثيرات إيجابية في زخم الإقبال في الأسواق، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يفضلون الشراء بشكل احترازي من توجه الأسعار للارتفاع بمعدلات أكبر.

185.75

درهماً سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً.