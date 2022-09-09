"العربية أبوظبي" تطلق رحلات جديدة إلى بيروت

أعلنت شركة "العربية أبوظبي"، اليوم الجمعة، عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت الشركة في بيان أن الرحلات الجديدة المباشرة، ستربط بين مطاري أبوظبي الدولي ورفيق الحريري الدولي، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 30 أكتوبر 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: "يسرنا إضافة بيروت كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من أبوظبي، حيث تؤكد الخدمة الجديدة التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات القيمة المضافة والمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة من خلال زيادة عدد الرحلات المباشرة من وإلى أبوظبي".

وتعتبر لبنان الوجهة الـ25 التي تسير "العربية أبوظبي" رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي بعد كل من مصر، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، والنيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عُمان، والبوسنة والهرسك وجورجيا.

وتشغل "العربية ابوظبي" أسطول طائرات "إيرباص A320-200"، التي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة والأعلى مبيعاً، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وبيروت عبر زيارة الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com) أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.