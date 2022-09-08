«صندوق خليفة» يطلق برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية رسمياً

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، رسمياً، عن إطلاق برنامج مسرّعات التجارة الإلكترونية؛ وهو برنامج تدريبي يهدف إلى تطوير مهارات التجارة الإلكترونية لدى رواد الأعمال وتمكين قدراتهم، ما يعزز نجاح مشروعاتهم ويسهم في توسيع انتشار علامتهم التجارية وبروزها وإقبال المتعاملين عليها.

وأوضح الصندوق في بيان أمس، أن البرنامج المتمثل بورشة عمل لبناء القدرات، سيستمر على مدى خمسة أيام متفرقة توافق 21 و22 و28 و29 سبتمبر الجاري و4 أكتوبر.

وأضاف أنه سيتم خلال الورشة إجراء تقييم لجاهزية رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، وتعليمهم كيفية إنشاء متجر إلكتروني وتطوير نموذجه التشغيلي، فضلاً عن سبل جذب المتعاملين المستهدفين لزيارة المتجر وزيادة فرص رواجه.

وأشار الصندوق إلى أنه علاوة على ذلك، سيتمكن رواد الأعمال من التعرف إلى الوسائل المثلى لتقييم مبيعاتهم وأدواتهم التسويقية، كما سيتسنى لهم إظهار إمكاناتهم في التجارة الإلكترونية، ما سيتيح لاحقاً للجديرين منهم فرصة دعوتهم إلى الالتحاق ببرنامج تدريبي استكمالي مدته ثمانية أسابيع».

وقالت الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، علياء المزروعي، إن «برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية يوفر فرصة فريدة لرواد الأعمال، يشارك من خلاله خبراء التجارة الإلكترونية وروادها مع المشاركين خبراتهم ومعارفهم».

وأضافت أن «تعلم الرقمنة وأدواتها أصبح من أساسيات دخول السوق، بعد أن كانت تقتصر على عدد قليل من المؤسسات الابتكارية الكبرى؛ لذلك نلتزم بصفتنا مؤسسة تطوير مشروعات رائدة في الدولة بمسؤوليتنا في إعداد رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات الرقمية ومصادرها، وإحاطتهم بسبل تطبيقها من خلال هذا النوع من البرامج».

يشار إلى أن باب تقديم الطلبات للبرنامج سيظل مفتوحاً حتى 14 سبتمبر، وسيتم إعلام المتقدمين بنتيجة طلباتهم في 15 سبتمبر، قبل تاريخ بداية البرنامج الموافق لتاريخ 21 سبتمبر، وفي حال قبول الطلب، سيترتب دفع 350 درهماً مرة واحدة.

معايير دقيقة

أفاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بأن قبول الالتحاق بالنسخة الافتتاحية من برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية، يتطلب استيفاء مقدمي الطلبات من رواد الأعمال لمعايير دقيقة مدروسة بعناية، من أهمها حجم المشروع، ونوع المنتجات المقرر بيعها والخبرة السابقة بالتجارة الإلكترونية، وبريادة الأعمال عموماً.