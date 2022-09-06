«داماك» تُرسي عقوداً بـ 313.5 مليون درهم لتطوير «داماك هيلز»

أعلنت شركة «داماك» العقارية، ترسية عقود جديد بقيمة 313.5 مليون درهم، لتطوير مشروع «داماك هيلز»، مشيرة إلى تعيين الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، لإنجاز آخر مجموعة من الفلل البالغ عددها 190 فيلا في مجمع «بيلير».

وأوضحت «داماك» في بيان أمس، أن فلل «بيلير» تقع في مجمع «ذا ترمب استايتس» الذي يأخذ شكل جزيرة محاطة بملعب غولف ضمن مشروع «داماك هيلز».

وأضافت أن الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، حصلت أيضاً على عقد آخر كمقاول رئيس لمجمع «غولف جيت» في «داماك هيلز»، الذي كان يحمل اسم «غولف فيتا بي» سابقاً.

وأكملت الشركة حتى الآن أعمال الحفريات الرئيسة، كما أنها على وشك الانتهاء من أعمال الأساسات.

وسيضم المشروع، الذي سيكون مجاوراً للمبنى المكتمل «غولف فيتا إيه»، أيضاً مبنى سكنياً مؤلفاً من 30 طابقاً، مع مجموعة من الشقق التي تمتاز بإطلالات جميلة على ملعب الغولف، مع تعزيزها بالمرافق الحديثة، مثل حوض السباحة والصالة الرياضية.

وقال نائب رئيس أول في «داماك العقارية»، نايل ماكلوغلين، إن «(داماك هيلز) يحقق نمواً متسارعاً لترسيخ مكانته بوصفه مشروعاً سكنياً يحظى بجاذبية عالية في دبي». ويُعد «داماك هيلز»، الذي يقع على طريق أم سقيم وشارع حصة، أول مجتمع رئيس لشركة «داماك» في دبي، ويوفر للسكان مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات ووسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك: حديقة تزلج وبحيرات صيد وإسطبلات خيول وحديقة للحيوانات الأليفة ومرافق رياضية وحلبة للتزلج على الجليد، وغيرها من المرافق الأخرى.