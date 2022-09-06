2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 568 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم. وذكرت الدائرة في بيان أمس، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 47 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

أما ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 483 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة 197.5 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 858.27 مليون درهم.