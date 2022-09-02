تعاونية الشارقة تتوسع بمنافذها إلى 49 فرعاً

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إن التعاونية أجرت خططا توسعية أخيرا لتصل بإجمالي عدد فروعها إلى 49 فرعا، وذلك بعد افتتاح فرع في منطقة الممزر بالشارقة.

وأضاف أن خطط التوسع جاءت تلبية للطلب في قطاع تجارة التجزئة في الشارقة، لافتا إلى أن التعاونية تعتزم تنفيذ المزيد من الخطط التوسعية الإضافية في منافذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفرع الـ49 للتعاونية، تم إنجازه في برج البوابة بمنطقة الممزر، لخدمة المستهلكين في المنطقة والمناطق المجاورة"، مشيرا إلى أن مساحة الفرع الإجمالية تبلغ 1710 متراً مربعاً تقريباً، ويضم ما يقارب 20 ألف صنف غذائي، إضافة إلى السلع الاستهلاكية المختلفة.

وأكد الجنيد أن تعاونية الشارقة تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع بإمارة الشارقة، وتتوسع بخطط مستقبلية نحو بناء منظومة اقتصادية في قطاع التجزئة.

وذكر أن إنشاء فرع البوابة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا بإنشاء فرع يخدم أهالي برج البوابة والأبراج المجاورة له، ويعد استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها التعاونية والمتمثلة بالانتشار في الشارقة.

وقال إن "إدارة تعاونية الشارقة طرحت بمناسبة افتتاح الفرع الجديد عروضاً حصرية لمتسوقي فرع البوابة، إلى جانب العروض الحصرية الخاصة بمضاعفة نقاط برنامج المكافآت "تعاونيتي".