انتعاش مبيعات المشغولات الذهبية مع استمرار تراجع الأسعار

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات جديدة، راوحت قيمتها بين 75 فلساً و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وشهد المعدن الأصفر انخفاضات سعرية جديدة للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إجمالي قيمة انخفاضات سعر الغرام إلى 5.75 دراهم.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار أسعار الذهب عند معدلات منخفضة، أنعش مبيعات المشغولات والعملات الذهبية في الأسواق أخيراً، متوقعين زيادة الطلب مع استمرار اتخفاض الأسعار.

وتفصيلاً، أظهرت مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، تسجيل أسعار الذهب انخفاضات في نهاية الأسبوع الماضي، راوحت قيمتها بين 75 فلساً و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 212.5 درهماً، بتراجع قدره 1.25 درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 199.75 درهماً، بانخفاض قيمته 1.25 درهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 190.5 درهماً، بانخفاض بلغ درهماً واحداً، في حين وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 163.25 درهماً، بتراجع قدره 75 فلساً.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات الكالوتي»، طارق المدقة، إن الأسواق شهدت أخيراً مؤشرات إيجابية في زيادة الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بدعم استمرار الأسعار عند معدلات منخفضة مقارنة بمؤشرات أسعارها خلال الأسابيع السابقة.

وأضاف أن انتعاش الطلب في الأسواق لم يقتصر على مبيعات المشغولات سواء للمقيمين أو الزائرين، وإنما شمل أيضاً رواج مبيعات العملات الذهبية بمختلف فئاتها، متوقعاً استمرار تحسن المبيعات بدعم من الأسعار المنخفضة.

من جهته، ذكر مدير المبيعات في محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، أن المتاجر تشهد حالياً حالة من الرواج بعد فترة طويلة من بطء الطلب خلال فترات الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب، لكن مع تراجع أسعار الذهب واستمرارها عند معدلات منخفضة لأسبوعين متتاليين، عاد الإقبال للاستفادة من تلك الأسعار في شراء مشغولات جديدة.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت أيضاً معدلات إقبال متباينة من متعاملين، خصوصاً من جنسيات دول آسيوية، على شراء عملات ذهبية بفئات صغيرة ومتوسطة الوزن للاستفادة منها في أغراض الادخار أو للزينة من خلال دمجها بقلادات وأساور ذهبية.

بدوره، قال مدير شركة «داهناك للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن استمرار أسعار الذهب في الانخفاضات بفعل المتغيرات الدولية وقوة الدولار، انعكس بشكل إيجابي على الأسواق المحلية ورفع من معدلات الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وبنسب أقل للعملات الذهبية من فئات الأوزان الصغيرة والمتوسطة.

• 190.5 درهماً سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً.