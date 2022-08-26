«دبي المالي» يكسب 6.6 مليارات درهم في جلستين

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تداولات أمس، مدعومة باستمرار حالة التفاؤل التي عادت للسيطرة على معنويات المستثمرين بالتزامن مع إعلان شركة «إعمار العقارية» عن نيتها رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها.

وسجلت مكاسب الأسهم المدرجة في سوق دبي خلال آخر جلستين نحو 6.6 مليارات درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية من 565.73 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 572.30 مليار درهم بنهاية تداولات الخميس.

وصعد مؤشر «دبي المالي» بنسبة 1.2% مغلقاً عند مستوى 3463 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم العقارات.

ومن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسهم خمس شركات، وبقيت خمس شركات على ثبات.

وكان أكثر الأسهم تداولات سهم شركة «إعمار العقارية» الذي ارتفع 4% عند سعر 6.21 دراهم وبتداولات قاربت 58 مليون سهم.

من جهته، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، مرتفعاً 0.2% عند مستوى 10039 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي، سهم شركة «ملتيبلاي» الذي ارتفع بـ0.9% عند سعر 2.07 درهم وبتداولات قاربت 49 مليون سهم.