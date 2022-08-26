«طيران الإمارات» تعيد «العملاقة» لخدمة أوكلاند وكوالالمبور

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها ستعيد تشغيل طائراتها الـ«إيرباص A380» لخدمة رحلاتها المباشرة من دون توقف إلى ومن أوكلاند (نيوزيلندا) وكوالالمبور (ماليزيا)، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأنها تخدم المدينتين حالياً بطائرات الـ«بوينغ 777-300ER»، مشيرة إلى أن الطائرة تتوقف في كوالالمبور قبل المتابعة إلى أوكلاند.

وأضافت أنه مع بدء استخدام طائرات «A380» العملاقة، سيتم فصل المدينتين وتشغيل رحلات مباشرة من دبي وإليها، ما سيوفر للمسافرين مرونة أعلى وسعة مقعدية أكبر، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للسفر عبر شبكة خطوط «طيران الإمارات» مع تقليل أوقات الترانزيت، والوصول أسرع من وإلى أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.

كما ستستعيد الخدمة المباشرة بين دبي وأوكلاند صفتها كأطول مسار على شبكة خطوط «طيران الإمارات»، حيث تقطع الطائرة خلالها 14200 كيلومتر، فضلاً عن كونها واحدة من أطول الرحلات التجارية المنتظمة من دون توقف في العالم.

وستغادر رحلة «طيران الإمارات» المباشرة «ئي كيه 448» من دبي في الساعة 10:05 صباحاً وتصل إلى أوكلاند في الساعة 11:05 من صباح اليوم التالي.

أما رحلة العودة «ئي كيه 449»، فتقلع من أوكلاند في الساعة 9:15 مساءً، وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 5:25 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأوكلاند).

وبالنسبة لرحلة «طائرة الإمارات A380» إلى كوالالمبور، تغادر «ئي كيه 346» دبي في الساعة 3:30 فجراً، وتهبط في مطار كوالالمبور الساعة 2:35 بعد الظهر.

وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 343» من كوالالمبور في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 5:05 صباحاً.