تسجيل 7092 مبايعة عقارية بـ 21 مليار درهم في دبي خلال يوليو

شهدت السوق العقارية في دبي تسجيل نحو 7092 مبايعة عقارية خلال يوليو الماضي، بقيمة 21 مليار درهم، الأمر الذي يعدّ أعلى أداء للسوق لشهر يوليو خلال العقد الماضي.

وأظهرت بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، زيادة كبيرة في الأداء العام لحجم معاملات المبايعات بنسبة بلغت نحو 63.56%، بينما شهدت قيمة المبايعات زيادة بنحو 88.41% على أساس سنوي.

المؤشر الشهري

وأوضحت بيانات المؤشر الرسمي، الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع أساس، أن المؤشر الشهري العام للمبايعات لشهر يوليو الماضي سجل نحو 1.338 نقطة بسعر مليون

و303 آلاف و493 درهماً، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق السكنية نحو 1.414 نقطة بسعر

مليون و218 ألفاً و379 درهماً.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس، سجّل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 1.349 نقطة بسعر مليونين و162 ألفاً و530 درهماً.

وسجّل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية نحو 0.978 نقطة خلال يوليو الماضي، بسعر 52 ألفاً و248 درهماً، بينما سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 0.981 نقطة بسعر 48 ألفاً و688 درهماً، ليسجّل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 0.880 نقطة بسعر 135 ألفاً و456 درهماً.

أداء إيجابي

وأظهر بيانات «المؤشر» لشهر يوليو الماضي الأداء الإيجابي لقطاع العقارات، من خلال النمو المتواصل لإجمالي معاملات المبايعات، حيث تجاوزت معاملات يوليو الماضي ذروة مبايعات يوليو من عام 2013، التي سجلت نحو 5024 مبايعة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 41.16% عن ذروة السوق على أساس شهري لشهر يوليو. وواصلت السوق الثانوية الاستحواذ على أكبر عدد من المعاملات بنسبة 59% من حيث عدد المعاملات، ونحو 70.6% من حيث القيمة.

السوق الثانوية

وبمقارنة الأداء العام على أساس سنوي مع الفترة نفسها من العام الماضي، شهدت السوق الثانوية أعلى حجم معاملات لشهر يوليو خلال العقد الماضي، إذ شهد زيادة بنحو 61.17% من حيث عدد المعاملات، ونحو 91.47% من حيث القيمة.

وحققت المبايعات على الخارطة أعلى حجم معاملات لشهر يوليو الماضي، مسجّلة زيادة قدرها 67.13% من حيث عدد المعاملات، ونحو 81.43% من حيث القيمةـ مقارنة بشهر يوليو 2021.

عقود الإيجار

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عقود الإيجار في يوليو الماضي 42 ألفاً و698 عقد إيجار، 56.04% منها من العقود الجديدة، بينما 43.9% من العقود المجددة.

واستحوذت العقود السنوية على نحو 85.94% من إجمالي العقود مقابل 14.06% من العقود غير السنوية. كما استحوذت عقود الإيجار المسجّلة للأغراض السكنية على نحو 72.98% من إجمالي العقود، بينما تم تسجيل 25.66% عقد لأغراض تجارية.

وحافظت عقود الإيجار لشهر يوليو النمو الإيجابي للسوق وشهدت زيادة بنحو 4.33%، مدعومة بالعقود المجددة التي شهدت نمواً بنحو 24.65%، مقارنة بشهر يونيو 2022.

ولاتزال العقود السنوية تهيمن على سوق الإيجارات، إذ شهدت زيادة بنحو 7.14%، مقارنة بشهر يونيو 2022، كما ارتفعت عقود الإيجار السكنية بنحو 5.67% مقارنة بالفترة ذاتها.

• %59 من المبايعات تركزت في السوق الثانوية.. و41% منها تمت على الخارطة.

• الشهر الماضي شهد تسجيل 42.6 ألف عقد إيجار، 56.04% منها عقود جديدة.

المناطق الأولى من حيث العقود

جاءت المناطق الأولى من حيث عدد عقود الإيجار المسجلة خلال يوليو الماضي، بحسب «إيجاري»، كالتالي: منطقة جبل علي الأولى (1557 عقداً)، الورسان الأولى (1534 عقداً)، الخليج التجاري (1209 عقود)، البرشاء جنوب الرابعة (1173 عقداً)، القصيص الأولى (1145 عقداً)، مرسى دبي (1133 عقداً)، ند حصة (1111 عقداً)، الثنية الخامسة (961 عقداً)، البرشاء الأولى (912 عقداً)، ومردف (867 عقداً).

أهم المناطق حسب الطلب

أظهرت بيانات الطلب من قاعدة البيانات الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر» تركّز عمليات البحث عن الشقق في دبي خلال يوليو الماضي في كل من: مرسى دبي، تلتها وسط مدينة دبي ثم الخليج التجاري ونخلة جميرا وقرية جميرا الدائرية وأبراج بحيرة جميرا. وجاءت كل من «دبي هيلز إستيت» ونخلة جميرا والمرابع العربية و«داماك هيلز» ومدينة محمد بن راشد و«دبي لاند»، على رأس القائمة من حيث البحث عن الفلل المعروضة للبيع.