15.6 مليار درهم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المُدرجة خلال 6 أشهر

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي، بنسبة 7.64% أو ما يعادل 1.11 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل صافي الأرباح إلى 817.8 مليون درهم.

واستناداً إلى إفصاحات 28 شركة تأمين وطنية مُدرجة أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، زاد إجمالي الأقساط المكتتبة من 14 ملياراً و563 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، إلى 15 ملياراً و676 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

واستحوذت 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على نحو 56.1% أو ما قيمته 8.8 مليارات درهم من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركات، فيما وصلت حصة 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 43.9% توازي ما قيمته 6.9 مليارات درهم من الإجمالي.