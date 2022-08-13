13 درهماً ارتفاعاً في أسعار الذهب خلال 3 أسابيع

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة نهاية الأسبوع الماضي زيادات راوحت قيمتها بين 75 فلساً و1.75 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، ليصل إجمالي زيادات سعر الغرام خلال ثلاثة أسابيع إلى 13 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت أخيراً إقبالاً من بعض المتعاملين على بيع سبائك وعملات الذهبية للاستفادة من زيادات الأسعار مع استمرار المعدن الأصفر بتسجيل معدلات سعرية مرتفعة، مشيرين إلى أن الأسواق شهدت بطئاً في الطلب على المشغولات الجديدة.

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب في أسواق دبي والشارقة، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 75 فلساً و1.75 درهم للغرام الواحد من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 216.75 درهماً، بارتفاع قدره 1.75 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 203 دراهم، بزيادة بلغت درهماً واحداً.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 193.75 درهماً، بارتفاع قيمته 75 فلساً، في حين سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 166درهماً، بزيادة قدرها 75 فلساً أيضاً.

تحفيز

وقال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن استمرار أسعار الذهب بتسجيل معدلات مرتفعة، حفز بعض المتعاملين على بيع سبائك وعملات ذهبية مع سيطرة البطء في الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة.

وأضاف باهي، أن بيع السبائك والعملات للمتاجر لايزال محدوداً نسبياً، متوقعاً أن ترتفع وتيرة الإقبال على البيع في حال استمرار أسعار الذهب في الارتفاع أو استقرارها عند حدود مقاربة للحدود السعرية الحالية.

إقبال

من جهته، أكد مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، أن النشاط الأكثر رواجاً في الأسواق حالياً، يتركز فعلاً في إقبال عدد من المتعاملين على بيع منتجات السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، بهدف الاستفادة من فروق الارتفاعات السعرية التي وصل إليها المعدن الأصفر أخيراً.

ووصف معدلات الإقبال على بيع السبائك والعملات الذهبية، بـ«الحذرة»، وذلك مع ترقب العديد من المتعاملين لارتفاعات إضافية مقبلة في الأسعار حتى يقبلوا على البيع بمعدلات أكبر.

بيع محدود

واعتبر مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن تركز عمليات الإقبال على بيع السبائك والعملات الذهبية بأوزان قليلة وأحجام صغيرة ومتوسطة للمتاجر، يؤشر إلى حالة من الحذر في عمليات البيع والتأمل في زيادات سعرية جديدة للذهب وفقاً للتوقعات السوقية.

وقال داهناك، إن عمليات الشراء حالياً للمشغولات الذهبية تعد محدودة للغاية في ظل استمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة ومع قلة نشاط إقبال السياح خلال موسم الصيف في الأسواق.

الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية

تراجعت أمس أسعار الذهب عالمياً، لكنها لاتزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي، إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأميركية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 1787.83 دولار للأونصة، فيما لايزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مرتفعاً 1% في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام، وفقاً لوكالة «رويترز».

• 193.75 درهماً سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً.