2.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 739.12 مليون درهم، منها 52 مبايعة لأراضٍ بقيمة 152.02 مليون درهم، و296 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 587.11 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.66 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 19 هبة بقيمة 218.31 مليون درهم.

وأوضحت الدائرة في بيان، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 35 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بـ15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، ثم مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، تلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها خمس مبايعات بسبعة ملايين درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بـ40 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.