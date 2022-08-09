1.56 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال النصف الأول

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أمس، عن نتائج قوية عن النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.99 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها شهدت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، نمواً في إجمالي حجم مبيعات الوقود على أساس سنوي، بلغ 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت الشركة نمواً مطرداً في حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتأكيد اتفاقات البيع الجديدة لوقود الشركات التي وقعت العام الماضي.

وارتفع إجمالي ربح أعمال تجزئة غير الوقود بنسبة 10% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالحملات الترويجية التي تركز على العملاء وازدياد المعاملات في محطات الخدمة، وزيادة مبيعات الأطعمة والمشروبات.

وسرّعت «أدنوك للتوزيع» وتيرة تنفيذ استراتيجيتها للنمو خلال النصف الأول من العام 2022، بافتتاح 12 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات، أربع منها في دبي، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 472 محطة خدمة «35 محطة خدمة في دبي».

وفي السعودية، افتتحت الشركة 26 محطة خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام ليصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة خدمة.

وبذلك يبلغ العدد الكلي لمحطات الشركة 538، كما في 30 يونيو 2022، فيما تمضي الشركة قدماً في تحقيق هدفها الرامي إلى افتتاح 60-80 موقعاً جديداً في العام 2022.

وعززت «أدنوك للتوزيع» توسعها على الصعيد العالمي بدخولها في شراكة مع شركة «توتال إنرجيز»، حيث أعلنت عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على حصة 50% من محفظة أعمال الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «حافظنا خلال النصف الأول من العام 2022 على أداء مالي وتشغيلي قوي، في الوقت الذي استخدمنا فيه أحدث الحلول لتعزيز خدماتنا».

وأضاف: «لقد كان أداء الشركة قوياً مع نمو مطرد وميزانية مالية صلبة لدعم الاستثمارات المعززة للنمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين».

توزيع الأرباح

تنص سياسة شركة أدنوك للتوزيع لتوزيع الأرباح لعام 2022، على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 4.8% (بناءً على سعر السهم البالغ 4.32 فلس كما في 5 أغسطس 2022).

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية لا تقل عن 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الأول من العام 2022 في أكتوبر المقبل، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2022 (10.285 فلس للسهم) في أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

• 38 محطة خدمة جديدة افتتحتها الشركة في كل من الإمارات والسعودية.