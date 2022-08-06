13 ألف غرفة فندقية جديدة في دبي منذ بدء «الجائحة»

كشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن وصول إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها في دبي منذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى نحو 13 ألف غرفة فندقية جديدة.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من 127.8 ألف غرفة فندقية نهاية فبراير 2020، إلى 140.7 ألف غرفة فندقية في نهاية مايو 2022، فيما ازداد عدد المنشآت الفندقية من 745 منشأة فندقية في نهاية فبراير 2020 إلى 772 منشأة في نهاية مايو 2022.

وفي نهاية مايو 2022، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة أكثر من 48.3 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 40.5 ألف غرفة فندقية ضمن 181 منشأة فندقية.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.2 ألف غرفة فندقية ضمن 252 منشأة فندقية.

إلى ذلك، تخطى عدد الشقق الفندقية إجمالي 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي منذ بداية العام الجاري 2022، مع استمرار النمو، محققاً نتائج إيجابية للغاية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022، التي استقبلت دبي خلالها أكثر من 6.17 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 197% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت أكثر من مليونَي زائر.

وتُظهر الإحصاءات الصادرة عن «الاقتصاد والسياحة» محافظة فنادق دبي، عموماً، على متوسط مستوى إشغال بنسبة 76% للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.