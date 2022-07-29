تجّار: توقعات ارتفاع الذهب تحفزعلى شراء السبائك

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.75 و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وأكد تجّار ذهب أن الأسواق شهدت، أخيراً، إقبالاً على شراء السبائك الذهبية، مدفوعاً بتوقعات بارتفاع الأسعار بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن معظم الإقبال تركّز في فئات الأوزان المتوسطة والصغيرة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 207.75 دراهم بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 191.75 درهماً بزيادة قدرها 3.5 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 183درهماً بارتفاع بلغ 3.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 156.75 درهماً بزيادة قدرها 2.75 درهم.

وقال مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن «الأسواق شهدت، أخيراً، إقبالاً على شراء السبائك الذهبية، مدفوعاً بتوقعات بارتفاع الأسعار بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، عقب أربعة أسابيع من الانخفاضات المتتالية».

وأضاف أن «معظم الإقبال على السبائك تركّز في فئات الأوزان المتوسطة والصغيرة، التي يسهل إعادة بيعها بشكل منفرد، فيما كانت مبيعات المنتجات من فئة 100 غرام أو أكبر، بنسب محدودة».

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «الحدود السعرية للذهب لاتزال منخفضة، وذلك عقب تراجعات محدودة سجلها المعدن الصفر، أخيراً، مقابل سلسلة ارتفاعات متتالية بنسب كبيرة، ما حفز متعاملين على شراء السبائك لأغراض الادخار أو الاستثمار». ولفت إلى أن الإقبال شمل العُملات الذهبية، كهدايا تصلح للادخار، إضافة إلى طلب محدود على المشغولات الذهبية الجديدة، مدعومة باستمرار موسم السفر والعطلات الصيفية.

في السياق نفسه، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «استمرار أسعار الذهب عند معدلات منخفضة حالياً حفز على شراء هدايا السبائك الذهبية والمشغولات الجديدة، خصوصاً أن الارتفاعات السعرية المحدودة التي سجلها الذهب جعلت العديد من المتعاملين يتوقعون ارتفاعات جديدة مقبلة في الأسعار وبنسب أكبر».

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