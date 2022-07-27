تصرفات عقارات دبي تسجل 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 419 مبايعة بقيمة 1.05 مليار درهم، منها 73 مبايعة لأراضٍ بقيمة 300.16 مليون درهم، و346 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 745.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة «ند الشبا الأولى»، تلتها مبايعتان بقيمة 18 و17 مليون درهم على التوالي في منطقة «المركاض».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 42 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 87 مليون درهم. وجاءت مبايعتان بقيمة 18 مليون درهم لكل منهما في منطقة «جميرا الثانية» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتهما مبايعة بالقيمة نفسها في منطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم، وثالثة في منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 159.99 مليون درهم، منها 15 رهناً لأراضٍ بقيمة 28.1 مليون درهم، و58 رهناً لفلل وشقق بقيمة 131.89 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الورقاء الأولى» بقيمة 25 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل أربع هبات بقيمة 48.88 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «سيح شعيب 2» بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 11 مليون درهم.

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