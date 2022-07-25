1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم، منها 70 مبايعة للأراضي بقيمة 261.85 مليون درهم و 376 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 803.87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 106 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايبن درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 168.99 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 26.71 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 142.29 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 34.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 10 ملايبن درهم.

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