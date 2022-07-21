تصرفات عقارات دبي تسجل 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 455 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 46 مبايعة لأراض بقيمة 254.62 مليون درهم، و409 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 769.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 71 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى»، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، ثم مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 27 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، بوصفها أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «جميرا الثانية».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، تلتها منطقة «ورسان الأولى» بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وتلتها منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 266.45 مليون درهم، منها 11 رهناً لأراضٍ بقيمة 34.73 مليون درهم، و85 رهناً لفلل وشقق بقيمة 231.72 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «السطوة» بقيمة 96 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ورسان الرابعة» بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 41.34 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البدع» بقيمة 20 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بثمانية ملايين درهم.

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