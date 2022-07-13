عطلة «الأضحى» ترفع مبيعات مراكز التسوق في دبي حتى 50%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولون في مراكز تسوق وتجارة تجزئة في دبي، أن عطلة عيد الأضحى أسهمت برفع مبيعات المتاجر بنسب راوحت بين 30 و50%.

معدلات إقبال

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي رئيس مركزي «الريف مول» و«برجمان»، ماجد سيف الغرير، إن مراكز التسوق في دبي شهدت معدلات رواج لافتة في مبيعاتها خلال عطلة عيد الأضحى، مع زيادة الإقبال على المراكز، لاسيما مع مواكبة العطلة لعروض وفعاليات «مفاجآت صيف دبي».

وأرجع زيادة الإقبال على مراكز التسوق التجارية ونمو مبيعاتها، إلى كونها تعد خلال موسم الصيف من المقاصد الرئيسة، خصوصاً خلال العطلات، لافتاً إلى أن انتعاش المبيعات في مراكز التسوق جاء بنسب متباينة.

وأكد أن ارتفاع تنافسية العروض التخفيضية، من العوامل التي حفزت على استقطاب المتسوقين خلال فترة عطلة عيد الأضحى، سواء للمقيمين أو السياح.

ارتفاع المبيعات

من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي«ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، إن المبيعات ارتفعت عموماً خلال فترة عطلة عيد الأضحى بنسب تصل إلى 50%، مقارنة بفترات سابقة، مشيرة إلى استئثار متاجر الملابس والإلكترونيات، والمطاعم، والمقاهي، ومناطق الترفيه، داخل المراكز بالحصص الكبرى من الإقبال والمبيعات.

وأكدت أن مواكبة عطلة عيد الأضحى عروض التخفيضات والفعاليات الترفيهية من «مفاجآت صيف دبي»، رفع من معدلات الإقبال على مراكز التسوق خلال فترة العطلة، ما أنعش بدوره المبيعات بشكل لافت.

عامل مؤثر

في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، عبدالحميد الخشابي، إن عطلة عيد الأضحى من العوامل المؤثرة في ارتفاع مبيعات منافذ بيع التجزئة ومراكز التسوق، وذلك مع توجه عدد كبير من الأسر للتسوق وقضاء أوقات داخلها، لاسيما في ظل وجود عروض تخفيضات موسعة.

وقدر ارتفاع المبيعات خلال تلك الفترة في مراكز التسوق بين 20 و30%، مقارنة بالفترات العادية.

نمو لافت في المبيعات

أكد مسؤول المبيعات في سلسلة متاجر للملابس والأحذية في دبي، جون باتريك، أن منافذ البيع شهدت نمواً لافتاً في المبيعات خلال عطلة عيد الأضحى، بنسب تراوح بين 30 و40% مقارنة بالفترات العادية.

ولفت إلى أن وجود عروض للتخفيضات تحت مظلة «مفاجآت صيف دبي»، كان من العوامل المهمة الداعمة لنمو المبيعات خلال تلك الفترة.

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