«أمازون» تواجه إضراباً عمالياً في بعض مدن ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أضرب موظفو شركة «أمازون» العالمية عن العمل في مواقع عدة بألمانيا، أمس، بدعوة من نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات.

وبحسب «فيردي»، فإن الإضراب بدأ في بداية الوردية الليلية، ويتوقع أن يستمر حتى غد الأربعاء.

وتطالب النقابة، «أمازون» بالاعتراف بالاتفاقية الجماعية للأجور في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الطرود، وإبرام اتفاقية جماعية على هذا الأساس.

وشمل الإضراب سبعة مراكز توزيع في «غرابن» بالقرب من «أوجسبورغ» و«لايبتسيج»، و«كوبلنتس» و«راينبرغ» و«فيرنه»، وفي موقعين في «باد هيرسفيلد».

وفي «باد هيرسفيلد» بولاية «هيسن» شارك نحو 700 عامل في الإضراب، وفي «راينبرغ» بولاية شمال الراين-ويستفاليا شارك نحو 450 عاملاً، أما في «غرابن» بولاية «بافاريا» فشارك نحو 300 عامل، بحسب بيانات النقابة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن جميع العاملين في «أمازون» يتقاضون ما لا يقل عن 12 يورو في الساعة، وبحلول الخريف يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 12.5 يورو في الساعة. وبعد 24 شهراً من المفترض أن يصل متوسط ​​رواتب موظفي «أمازون» إلى نحو 2750 يورو شهرياً.

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