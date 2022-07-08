منافذ بيع تطرح تخفيضات موسّعة قبيل عيد الأضحى

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت منافذ بيع في دبي والشارقة تخفيضات موسّعة قبيل عيد الأضحى، شملت سلعاً غذائية واستهلاكية، فيما يستمر عدد من تلك العروض حتى منتصف يوليو الجاري.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميداينة في عدد من منافذ البيع تخفيضات تراوح بين 20 و65%، واشتملت على منتجات اللحوم والدواجن، والأجبان، والزيوت، والحلوى، والفواكه، إضافة إلى الإلكترونيات، ومنتجات العناية الشخصية.

عروض «أسواق»

وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق» التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن المجموعة طرحت تخفيضات بمناسبة عيد الأضحى على سلع مختلفة أبرزها زيوت الطعام والأرز، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم، لافتاً إلى أن نسب تلك التخفيضات تراوح بين 20 و50%.

وأضاف أن العروض مستمرة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى، ما يتيح للمستهلكين التسوق دون تركيز التخفيضات في أيام محدودة، مشيراً إلى أن منافذ البيع تشهد خلال الأيام التي تسبق العيد عادة إقبالاً متزايداً من المستهلكين.

«تعاونية الشارقة»

من جهته، قال مدير العلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية» طرحت حملة تخفيضات موسعة بمناسبة عيد الأضحى، تركزت على السلع ذات الطلب المرتفع، وشملت اللحوم، والحلوى والشوكولاته، والخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان، وزيوت الطعام، ومستحضرات العناية الخاصة، لافتاً إلى أن نسب التخفيضات تجاوز 40%.

وأكد أن العروض مستمرة حتى نهاية فترة عطلة عيد الأضحى، إضافة إلى عروض أخرى مستمرة حتى بعد منتصف يوليو الجاري.

وأشار إلى أن طرح حملات متتالية من التخفيضات يلبي احتياجات المستهلكين، لاسيما مع تزايد الطلب حالياً وقبيل فترة العيد.

«تعاونية الإتحاد»

في السياق نفسه، أشار مدير إدارة التسويق في «تعاونية الإتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إلى أن التعاونية طرحت تخفيضات بنسب تجاوز 65% بمناسبة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن تلك التخفيضات مستمرة حتى 16 يوليو الجاري، ما يزيد فرصة أكبر للمستهلكين لشراء مستلزماتهم بأوقات مختلفة.

وأكد أن موسم العيد رفع من الإقبال على منافذ البيع لشراء مستلزمات الأسر، مشيراً إلى أن العروض الخاصة بموسم العيد تضم أكثر من 1000 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية عبر منافذ التعاونية أو من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لها.

وأضاف أن الحملات الترويجية للتعاونية تراعي التعدد والتنوع الثقافي والسكاني في الدولة، بحيث تلبي احتياجات جميع المقيمين، لافتاً إلى إطلاق سلة غذائية بأسعار مخفضة منها سلة للفواكه.

خيارات وبدائل

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، أن توسع منافذ البيع في طرح عروض التخفيضات خلال فترة عيد الأضحى يتيح خيارات أكبر للأسر في التسوق، والبحث عن بدائل للسلع من حيث الأسعار والجودة، لاسيما مع امتداد عروض التخفيضات فترات زمنية أطول.

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