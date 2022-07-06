«الإمارات للشحن الجوي» تتسلّم طائرة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلّمت «شركة الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لـ«طيران الإمارات»، أحدث طائراتها من طراز «بوينغ 777F» لتعزيز قدرة أسطولها وتلبية النمو الهائل في الطلب.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان، إن الطائرة الجديدة ستساعد على زيادة طاقة الشحن، وتعزيز القدرة على تسليم البضائع الحيوية، وتسهيل التجارة العالمية.

وأضاف: «على الرغم من التحديات الصعبة خلال العام الجاري، فإن صناعة الشحن الجوي تشهد ازدهاراً كبيراً منذ بدء انتشار جائحة (كوفيد-19)»، مؤكداً مواصلة «الإمارات للشحن الجوي» رحلتها كواحدة من أكبر وأفضل شركات الشحن الجوي من خلال الاستثمار في أسطولها، وشبكتها العالمية والتكنولوجيا والبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي في مركزنا بدبي وخارجها.

ووفقاً للشركة، تسجل معظم الأسواق العالمية قفزات في الطلب، بما فيها الصين، كاشفة أنها ستسير أربع رحلات شحن إضافية كل أسبوع لخدمة الصين.

واعتباراً من الأسبوع الجاري، ستشغّل الناقلة ست رحلات مباشرة إلى شنغهاي، ورحلتين إلى بكين وأربع رحلات إلى جوانشو، ما يضيف أكثر من 400 طن من سعة الشحن من الصين وإليها.

وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أن لديها خططاً لزيادة الرحلات إلى هانوي وسيدني وخدمتهما مباشرةً، كما ستسيّر رحلات إضافية إلى نيروبي.

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