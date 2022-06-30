«فلاي دبي» تطرح باقات عطلات خلال عيد الأضحى

المصدر: أزاد عيشو - دبي

طرحت «شركة فلاي دبي» عروض باقات سفر لعطلات سياحية خلال فترة عيد الأضحى إلى بعض الوجهات المفضلة مثل: المالديف، دوبروفنيك في كرواتيا، يريفان في أرمينيا، زنجبار، وبيزا الإيطالية، حيث تبدأ الأسعار من 1899 درهماً للفرد، وتشمل رحلات الطيران والإقامة في الفندق ووجبة الإفطار.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقعها الشبكي، أن تلك الباقات تتوافر للحجز بحلول الرابع من يوليو المقبل، للسفر بين السابع و12 يوليو 2022.

وأفادت بأن أسعار وجهة يريفان تبدأ من 1988 درهماً للإقامة ثلاث ليالٍ في فندق من فئة ثلاث نجوم، فيما تبدأ الأسعار إلى زنجبار من 2699 درهماً لمدة ثلاث ليالٍ أيضاً، ومن 2899 درهماً إلى دوبروفنيك.

بدورها، تبدأ أسعار الباقات إلى «بيزا» الإيطالية من 3299 درهماً، وإلى ميكونوس اليونانية من 4899 درهماً، وتصل إلى 5699 درهماً بالنسبة إلى وجهة المالديف. 4 يوليو المقبل آخر موعد للحجز، والسفر بين 7 و12 يوليو 2022.

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