«طيران الإمارات»: 10 آلاف نقطة مكافأة انضمام الشركات لـ «بيزنس ريواردز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، مع حافز جذاب للأعضاء الجدد الذين يلتحقون بعضوية برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء الشركات، وذلك إدراكاً منها للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في التعافي بعد جائحة «كوفيد-19»، واحتفالاً باليوم العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن الشركات المؤهلة في جميع أنحاء العالم، التي تسجل للمرة الأولى في البرنامج، حتى 10 يوليو 2022، تحصل على 10 آلاف نقطة «بيزنس ريواردز» مكافأة انضمام، أي ما يعادل تذكرة ذهاب وعودة في الدرجة السياحية من معظم الوجهات في الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب آسيا إلى دبي.

ويتيح برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» للمؤسسات، كسب نقاط على رحلات العمل، يمكن إنفاقها على الرحلات والترقيات المستقبلية على أي رحلة لـ«طيران الإمارات» في أي درجة حسب توافر المقاعد.

ويضم البرنامج في عضويته حالياً أكثر من 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تستفيد من مجموعة كبيرة من المزايا، بما في ذلك سهولة التسجيل، واكتساب وإنفاق النقاط والمرونة، وفرص الترقية حتى في حجوزات اللحظة الأخيرة.وتكسب الشركات الأعضاء نقاط «بيزنس ريواردز» عندما يسافر موظفوها أو ضيوفها على رحلات «طيران الإمارات»، ويمكن إنفاق النقاط بعد ذلك على رحلات المكافآت وترقيات السفر.

كما يمكن للأفراد أيضاً كسب «أميال سكاي واردز» على الرحلة نفسها إذا كانوا أعضاء في «برنامج سكاي واردز طيران الإمارات».

وأكدت «طيران الإمارات» أنه لا يوجد حد لعدد الموظفين الذين يمكنهم الانضمام إلى البرنامج، وليس هناك حاجة إلى حد أدنى للإنفاق، لافتة إلى أن الانضمام إلى «برنامج بيزنس ريواردز طيران الإمارات» مجاني، ويمكن أن يوفر عائداً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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