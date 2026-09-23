دراسة: الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات واسعة بمجال صيانة الطائرات

أكدت دراسة حديثة أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات واسعة واستثمارات كبيرة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة للطائرات.

وتوقعت الدراسة التي أجرتها شركة "جي إي إيروسبيس"، حول قطاع الطيران أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة - وفقاً لشركة "أوليفر وايمان" - إلى نحو 193 مليار دولار أمريكي بنهاية العقد الحالي، مدفوعاً بعوامل تشمل تقادم أساطيل الطائرات وتأخير تسليمها وتحديات متانة المحركات ومحدودية الطاقة الاستيعابية لورش الصيانة.

وطرحت الدراسة رؤية متكاملة حول كيف يمكن لدولة الإمارات إطلاق المرحلة التالية من نموها في هذا القطاع من خلال المواءمة والتكامل بين عناصر القوة فيه لتصبح مركزاً رائداً في هذا المجال.

وجمعت الدراسة التي أعدت بالتعاون مع مجلة "أفييشن بيزنس ميدل إيست" تحت عنوان "تعزيز المواءمة الإستراتيجية في منظومة الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة بدولة الإمارات"، بين وجهات نظر متنوعة رصدت عمق الخبرات المتاحة حالياً في الدولة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ "جي إي إيروسبيس" في الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة عزيز قليلات، أن الشركة عملت جنباً إلى جنب مع قطاع الطيران في دولة الإمارات على مدى عقود عمق الخبرات الإماراتية المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه، قال المحرر في مجلة "أفييشن بيزنس ميدل إيست" أجينكينا غوراب إن قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة في دولة الإمارات يتمتع بالقوة والمتانة إذ تجتمع فيه خبرات فنية عميقة وعلاقات وطيدة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وأساطيل تعد من بين الأكثر نشاطاً وكثافة في التشغيل على مستوى العالم، وكلها تقع على مقربة من بعضها البعض.