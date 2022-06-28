«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى «بيزا» الإيطالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت «فلاي دبي»، أمس، بانطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة «بيزا» الإيطالية، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة الواقعة وسط إيطاليا.

وأفادت «فلاي دبي» بأنها ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعياً من مطار دبي الدولي إلى مطار بيزا الدولي. وستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، لافتة إلى أن الرحلات ستعمل من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وذكرت «فلاي دبي» أن رحلتها الافتتاحية وصلت إلى مطار بيزا الدولي في 24 يونيو الجاري، واستقبلت لدى هبوطها برشاشات المياه التقليدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «لقد مكّننا نموذج أعمالنا القوي وأسطولنا المتنامي من توفير مزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكتنا، ونتوقع أن تكون (بيزا) وجهة شعبية للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف جمال منطقة توسكانا».

وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى «بيزا» من 2500 درهم، فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من 11 ألف درهم.

كما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية من بيزا إلى دبي من 530 يورو، وأسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من 2500 يورو.

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