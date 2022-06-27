طرح سهم "تيكوم" عند 2.67 درهم.. وتغطية الاكتتاب بنحو 21 مرة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت مجموعة "تيكوم" التابعة لـ "دبي القابضة"، اليوم، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، مبينة أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.67 درهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت تيكوم من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

يشار إلى أنه تم طرح 625 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022 أو في حدود ذلك التاريخ.

وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند إكتمال الإدراج 13.4 مليار درهم، وستحتفظ "دي أتش أي أم" بحصة أغلبية تبلغ 86.5% في الشركة (أو 87.5% مجتمعةً مع "دي أتش أي أم منطقة حرة ").

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم تيكوم في السوق في 5 يوليو 2022، تحت الرمز (TECOM) والرقم الدولي الموحد للورقة المالية (ISIN AEE01081T004).

وسيتم إشعار المستثمرين الذين اكتتبوا ضمن شريحة الأفراد في دولة الإمارات بنتائج التخصيص النهائي للأسهم بتاريخ 29 يونيو 2022.

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