ارتفاع أسعار الذهب يشجع متعاملين على بيع «المستعمل» للمتاجر

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، إن الأسواق شهدت أخيراً إقبالاً من متعاملين على بيع المشغولات الذهبية المستعملة إلى المتاجر، بدعم من تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة.



أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2 و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 223.5 درهماً، بارتفاع قيمته 2.5 درهم، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 210 دراهم بزيادة قدرها 2.25 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 200.5 درهم بارتفاع بلغ 2.25 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 171.75 درهماً بزيادة قدرها درهمين.



طلب محدود

وقال مدير المبيعات في «محل دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن إقبال عدد من المتعاملين على بيع المشغولات الذهبية المستعملة للمتاجر، من أبرز مؤشرات أسواق تجارة الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب تحوّل أسعار الذهب إلى الارتفاع.

وأشار إلى أنه في وقت شهدت فيه الأسواق إقبالاً على شراء هدايا المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال الأسبوع السابق، إلا أن منافذ البيع سجلت أخيراً طلباً محدوداً عليها، تأثراً بمتغيرات الأسعار، وترقب تسجيل المعدن الأصفر تراجعات سعرية بنسب كبيرة محفزة.

من جهته، قال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إنه كان لمتغيرات الأسعار الأخيرة انعكاسات متباينة على أسواق الذهب، إذ حدّت من الطلب على هدايا المشغولات الذهبية الجديدة، في وقت شهدت فيه الأسواق إقبالاً من متعاملين على بيع ما في حوزتهم من مشغولات مستعملة للمتاجر.

وأضاف أن الأسواق غالباً ما تشهد مؤشرات لبيع المشغولات الذهبية المستعملة خلال الفترة التي تسبق موسم العطلات الصيفية، لكنها كانت أكبر خلال الفترة الحالية، بدعم من ارتفاع الأسعار ورغبة البعض في الحصول على سيولة مالية.



تصاميم قديمة

أما مسؤول المبيعات في «محل مجوهرات امبريال»، آشوين شوني، فقال إن الإقبال على بيع المشغولات الذهبية المستعملة للمتاجر، لا يقتصر فقط على غرض الحصول على سيولة مالية، لكنه يرتبط برغبة عدد من المتعاملين بتصريف مشغولات من تصاميم قديمة واستبدالها في فترات لاحقة بأخرى حديثة عند تراجع الأسعار وفقاً لما هو متوقع خلال الفترة المقبلة.

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