مايو 2022 يسجل أعلى عدد للمعاملات العقارية في دبي منذ 10 سنوات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهر المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي «مؤشر»، والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، أن سوق العقارات في دبي شهد أعلى عدد للمعاملات العقارية تم تسجيلها في مايو الماضي منذ أكثر من 10 أعوام، بإجمالي 6652 معاملة بيع عقارية، بقيمة بلغت نحو 18.4 مليار درهم، محققاً ارتفاعاً كبيراً في عدد صفقات البيع بنسبة 51.60%، ونحو 66.14% ارتفاعاً في قيمة صفقات البيع، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



مؤشر البيع

وسجّل المؤشر الشهري العام للمبايعات العقارية نحو 1.296 نقطة خلال مايو 2022، لتبلغ قيمة سعر بيع المؤشر مليون و261 ألفاً و379 درهماً، بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 1.368 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر نحو مليون و175 ألفاً و363 درهماً، كما سجل مؤشر الفلل ومنازل «تاون هاوس» الشهري نحو 1.338 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر نحو مليونين و150 ألفاً و469 درهماً.



بدوره، سجّل المؤشر الشهري العام للإيجارات نحو 0.962 نقطة، وبلغت قيمة سعر إيجار المؤشر 52,013 درهماً؛ بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 0.966 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 47,910 درهماً. كما سجل مؤشر الفلل ومنازل «تاون هاوس» الشهري 0.867 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 132,401 درهم.



اداء إيجابي

وتسلط بيانات «مؤشر» لشهر مايو الماضي، الضوء على استمرار الأداء الإيجابي الذي يحققه قطاع العقارات في دبي خلال عام 2022، إذ يستمر ارتفاع العدد الإجمالي لمعاملات البيع العقارية ليتخطى متوسط المعاملات لشهري لعام 2021، بينما يُظهر مؤشر أسعار البيع العام نمواً قوياً منذ يونيو 2020.



السوق الثانوية

بدورها، تواصل المبايعات العقارية في السوق الثانوية هيمنتها على معاملات سوق العقارات بتحقيقها نمواً مستقراً شهد تسجيل أكبر عدد معاملات عقارية بنسبة 58.55% ونمو في قيمتها بنحو 66.29%.

ويؤكد نمو عدد المعاملات وقيمتها على قوة أداء العقارات الجاهزة، أما فيما يتعلق بالشقق السكنية فقد استحوذت على نحو 82.34% من إجمالي المعاملات، في حين مثلت الفلل ومنازل «تاون هاوس» نحو 17.66%.



معاملات البيع

وسجلت معاملات البيع العقارية أداءً سنوياً استثنائياً من حيث عدد المعاملات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ شهدت تسجيل نحو 34 ألفاً و126 معاملة عقارية، مقارنة بنحو 20 ألفاً و713 معاملة في الفترة ذاتها في عام 2021، ما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 64.76% على أساس سنوي.



عقود مسجلة

كما بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مايو نحو 35 ألفاً و327 عقداً، 59.6% منها عقود جديدة، و40.4% عقود مجددة.

وبلغت نسبة عقود إيجار العقارات السكنية 73.8% من إجمالي العقود، بينما سُجلت 25.3% من عقود الإيجار لعقارات تجارية.



الطلب السكني

كشفت بيانات «بروبرتي فايندر» بأنّ المناطق الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد مبيعات الشقق في مايو 2022 كانت «مرسى دبي»، «وسط مدينة دبي»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري»، دائرة قرية جميرا، ومساكن شاطئ جميرا.

وكانت أكثر مجتمعات الفلل/منازل «تاون هاوس» طلباً في عمليات البحث على صعيد المبيعات هي: «المرابع العربية 2»، «دبي هيلز استيت»، تليها «المرابع العربية 3»، «نخلة جميرا»، داماك هيلز (أكويا باي داماك)، والينابيع.

وكانت «مرسى دبي» الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق في مايو 2022، تلتها مناطق «وسط مدينة دبي»، الخليج التجاري، دائرة قرية جميرا، أبراج بحيرات جميرا.

كما كانت أكثر مجتمعات الفلل/ منازل «تاون هاوس» طلباً في عمليات البحث هي «دبي هيلز استيت»، تليها «نخلة جميرا»، «المرابع العربية»، مردف، والبرشاء.

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