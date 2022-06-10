2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 258 مبايعة بقيمة 628.01 مليون درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 193.18 مليون درهم و 220 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 434.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الحبية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.08 مليار درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 28.38 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 2.05 مليار درهم وكان أهمها في منطقة جميرا الثانية بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 90.27 مليون درهم كان أهمها في منطقة جميرا الأولى بقيمة 67 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم.

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