«دبي للذهب والسلع» تعتزم إطلاق عقود الشيكل الآجلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن نيتها إدراج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة (DILS)، للتداول على منصتها ابتداءً من 17 يونيو 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة، ليس ميل، إن إطلاق العقد خطوة مهمة في سياق العلاقة الاستراتيجية التي شرعت دولة الإمارات بتطويرها مع إسرائيل.

وأضاف: «تعد إسرائيل بالنسبة لنا سوقاً مهمة، نظراً لأنها ثاني أكبر مركز تداول في العالم بعد الولايات المتحدة، ونحن ندرك ما ينطوي عليه تعزيز العلاقات بين الدولتين من تحقيق نمو في أحجام التداول على العملات على مدار السنوات المقبلة».

وتابع: «يعزز المنتج الجديد قدرة البورصة على تزويد المشاركين في السوق بمستوى أعمق من السيولة عبر محفظة عملاتنا الرئيسة، فضلاً عن أنه يتيح تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات لتلبية متطلبات التحوط والمخاطر».

ولفت إلى أن طرح عقد الشيكل الإسرائيلي الآجل في غاية الأهمية للبورصة، إذ إنه يأتي في سياق السعي إلى توسيع دور البورصة في منطقة الشرق الأوسط لتداول السلع ومنتجات الطاقة والأسهم والعملات، كما يساعد في توفير مزيد من الخيارات للمتداولين المؤسسيين في بورصة دبي للذهب والسلع.

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