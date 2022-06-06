25 شركة إماراتية في «فوربس» لأقوى 100 في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط» لعام 2022، من حيث الأكثر قيمة وربحية في المنطقة.

وأفادت في بيان، بأنها أعدت القائمة بالاعتماد على المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة، لتصنيف الشركات وفقاً للقيمة السوقية، والمبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021، لافتة إلى أنها استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2021، وذلـك حتى 20 أبريل 2022.

«أرامكو» تتصدر

وللعام الثالث على التوالي، تصدرت «شركة أرامكو السعودية»، القائمة بمبيعات بلغت 400.5 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 2.3 تريليون دولار. بينما حلّت «سابك» في المركز الثاني مع مبيعات بلغت 46.6 مليار دولار وقيمة سوقية بلغت 100.5 مليار دولار.

حصص الدول

وسجلت السعودية في قائمة العام الجاري 33 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة، ثم قطر 16 شركة، لتشكل ثلاث دول خليجية نحو 75% من التصنيف، في ما سجلت الكويت ثماني شركات، والبحرين خمس شركات، والمغرب خمس شركات، والأردن ثلاث شركات، ومصر ثلاث شركات، وعُمان شركتين.

قطاع البنوك

بدوره، تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 42 شركة، إذ تشكل البنوك نحو 50% من الشركات المصنفة ضمن أقوى 10 شركات في الشرق الأوسط. يليه قطاعا «الصناعة» و«الاتصالات» بواقع 11 شركة لكل منهما. إلا أن شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات كانت الأكثر ربحية، حيث شكّلت 65% من إجمالي أرباح 100 شركة في القائمة.

الأرباح المجمعة

وبحسب «فوربس»، أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إلى التعافي السريع في دول الخليج، حيث شهدت شركات منطقة الشرق الأوسط أداءً قوياً، إذ سجلت أقوى 100 شركة أرباحاً مجمعة بقيمة 201.7 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ91 مليار دولار في عام 2020.

وفي المجمل، وصل مجموع القيم السوقية لـ100 شركة إلى أربعة تريليونات دولار، مقابل ثلاثة تريليونات دولار في قائمة العام الماضي. كما ارتفع إجمالي أصول الشركات إلى 4.2 تريليونات دولار، وقفزت الإيرادات بنسبة 44% أي بنحو 794 مليار دولار.

شركات جديدة

وبفضل انتعاش بيئة الأعمال، شهدت القائمة لعام 2022 دخول 24 شركة جديدة، بعضها أدرج في أسواق المنطقة أخيراً، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«ألفا ظبي القابضة»، «فيرتيجلوب»، «أدنوك للحفر»، «أكوا باور»، ومجموعة موانئ أبوظبي.

شركات إماراتية

وتضمنت أول 10 شركات إماراتية: بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية تبلغ 68.8 مليار دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة سوقية 25.8 مليار دولار، ومجموعة &e بقيمة سوقية 83.1 مليار دولار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بقيمة سوقية 41 مليار دولار، والشركة العالمية القابضة بقيمة سوقية 110.6 مليارات دولار، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بقيمة سوقية تبلغ 38.8 مليار دولار، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري بقيمة سوقية 19.2 مليار دولار، وشركة إعمار العقارية بقيمة سوقية تبلغ 14 مليار دولار، ثم بنك دبي الإسلامي بقيمة سوقية تبلغ 12.3 مليار دولار، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة سوقية تبلغ 74.1 مليار دولار.

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