تجار: نشاط في الطلب على سبائك الذهب الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً نشاطاً في الطلب على السبائك الذهبية بنسب متباينة، في ظل انتشار توقعات باتجاه الأسعار للارتفاع بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الاقبال تركز في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة بما يؤشر إلى الاقبال الحذر على الشراء حالياً، لافتين إلى أن مبيعات المشغولات الذهبية شهدت بطئاً في الطلب خلال الفترة الأخيرة مع عدم تسجيل الأسعار لمعدلات ارتفاع أو انخفاض كبيرة.

وارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين درهم واحد و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي الزيادات للأسبوع الثاني على التوالي ليبلغ إجمالي ارتفاعات غرام الذهب في أسبوعين 5.5 دراهم.

بدوره، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق تشهد حالياً معدلات بطء في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بعدما شهدت رواجاً خلال الأسبوع السابق، وذلك مع عدم تسجيل الأسعار لأي معدلات انخفاض محفزة أو حتى ارتفاعات كبيرة، تجعل المتعاملين يتخوفون من تأجيل الشراء، وبالتالي انعكس دوران الأسعار عند معدلات مقاربة أخيراً، سلباً على الطلب في الأسواق».

وأضاف أن «هناك طلباً على السبائك الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال الأسابيع المقبلة وذلك في ظل اتجاه بعض المتعاملين للاستفادة من توقعات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، في الشراء المسبق للسبائك».

من جهته، أوضح مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن «الطلب في الأسواق تركز أخيراً في قطاع السبائك، خصوصاً ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة، والتي تراوح بين 20 و50 غراماً، مع توقع ارتفاعات الأسعار خلال الفترات المقبلة، بنسب كبيرة، ما يتيح الادخار في تلك المنتجات بالنسبة لبعض المتعاملين ولاسيما من الجنسيات الآسيوية».

وأشار إلى أن «شراء السبائك من الأوزان الصغيرة والمتوسطة يعد من المؤشرات التي توضح حركة الطلب الحذر عليها والتي تتناسب مع المؤشرات السعرية الحالية، بخلاف أوقات الانخفاض الكبيرة المحفزة على شراء السبائك والتي تشهد في المعتاد عمليات شراء للسبائك من الأوزان الكبيرة لاسيما للمتعاملين المهتمين بالاستثمار في تلك المنتجات».

بدوره، اعتبر مدير المبيعات في محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، أن «محدودية الطلب حالياً على مبيعات المشغولات الذهبية يأتي بعد حركة النشاط التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع السابق، وبالتالي فإن هدوء الطلب حالياً يعد من المؤشرات الطبيعية في الأسواق، لحين ظهور عوامل محفزة جديدة للشراء».

وأضاف أن «الطلب على السبائك الذهبية من المتوقع أن تتصاعد وتيرته خلال الأيام المقبلة بنسب أكبر، لاسيما حال تسجيل أسعار الذهب لمعدلات انخفاض جديدة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 224.5 درهماً، بارتفاع 1.5 درهم، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، وسجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 211 درهماً، بزيادة 1.25 درهم، والغرام عيار 21 قيراطاً 201.25 درهم، بارتفاع درهماً واحداً، والغرام عيار 18 قيراطاً 172.5 درهماً، بزيادة درهم واحد.

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