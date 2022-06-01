«الاقتصاد والسياحة»: 8576 غرفة فندقية جديدة في دبي نهاية 2023

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن حجم السوق الفندقية في دبي سيصل إلى 146 ألفاً و526 غرفة فندقية في نهاية العام المقبل 2023، مقابل 137 ألفاً و950 غرفة فندقية في نهاية العام 2021.

وتظهر الأرقام أن أكثر من 8576 غرفة فندقية جديدة ستدخل السوق في نهاية العام المقبل.

مشروعات مستقبلية

وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2021، أنه وفي حين لاتزال المنشآت الفندقية والمنتجعات الفاخرة من فئة خمس نجوم، تشكل الجزء الأكبر من حجم السوق، وبنسبة 34%، فإن المنشآت من فئة أربع نجوم، والشقق الفندقية المتوسطة، تهيمن على خارطة المشروعات المستقبلية الجديدة التي يتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الدائرة أنه يتوقع للغرف الفندقية من فئة أربع نجوم أن تسجل نمواً سنوياً بنسبة 4% بدءاً من العام 2021 إلى العام 2023، في حين يتوقع للشقق الفندقية أن تسجل نمواً بنسبة 12% خلال فترة المقارنة ذاتها، مقابل نمو يصل إلى 2% للمشروعات الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم، مؤكدة أن دبي ستكون موطناً لأحد أكبر الأسواق الفندقية في العالم وأكثرها تنوعاً.

تنويع المنتج

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن استراتيجية السياحة في دبي، تستهدف جعل الإمارة المدينة الأكثر زيارة على مستوى العالم، واستقبال 25 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتطلب إضافة مزيد من الغرف الفندقية بما يتماشى مع مستويات الطلب المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الريس أنه وفضلاً عن نمو حجم السوق الفندقية، فإن الأرقام تظهر معدلات نمو أكبر للغرف الفندقية المتوسطة من فئة أربع نجوم والشقق الفندقية، مشيراً إلى أهمية ذلك في إطار المزيد من التنويع في المنتج السياحي، بما يلائم متطلبات مختلف أنواع الزوار، خصوصاً أصحاب الدخول المتوسطة، أو الزوار الذين يرغبون الإقامة بأسعار معقولة مقابل الإنفاق بشكل أكبر على الخدمات وفي الوجهات الترفيهية.

جاذبية الاستثمار

وبيّن الريس أن المزيد من الغرف الفندقية المتوسطة والشقق سيسهم في خفض متوسط كلفة الإقامة، ما يزيد من شعبية دبي وجهةً بارزة لمختلف فئات وشرائح الزوار، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في المنشآت الفندقية الجديدة التي تدخل السوق يشير إلى جاذبية الاستثمار السياحي في الإمارة التي تعد من أنجح الأسواق استقطاباً لهذه الاستثمارات، نظراً للنمو المتواصل في مستويات التدفق السياحي، وتحقيق المنشآت معدلات أداء قوية في ما يخص الأسعار والعائدات بدعم من الإشغال المرتفع.

وأكد أن دبي وجهة سياحية بارزة على الصعيد العالمي، ومحطة لملايين الزوار الدوليين سنوياً، نظراً لجاذبيتها والخدمات التي تتيحها، فضلاً عن إضافتها لمزيد من الوجهات الترفيهية الفريدة كل عام.

أداء قوي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن السوق الفندقية في دبي سجلت مستويات أداء قوية خلال فترة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وحققت نتائج كبيرة في فترة الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تعمل حالياً على استقطاب زوار من أسواق جديدة، في إطار جهودها الترويجية لتنويع الأسواق المصدرة للزوار الدوليين، موضحاً أن المشروعات الفندقية الجديدة تأتي في إطار الطلب على القطاع السياحي في دبي. مناطق الغرف الفندقية توزعت الغرف الفندقية في دبي على 10 مناطق رئيسة، إذ استحوذت منطقة «ديرة» على 22% من إجمالي السعة الفندقية المتاحة في المدينة نهاية 2021، بما يعادل 29 ألفاً و726 غرفة فندقية، يليها منطقة «البرشاء» بنسبة 13%، وبما يعادل 17 ألفاً و923 غرفة فندقية، ثم منطقة «جميرا» بنسبة 12% مسجلة 16 ألفاً و440 غرفة فندقية، ثم «وسط مدينة دبي» بنسبة 10%، وتوزعت الغرف الأخرى في بقية المناطق.

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