أبرز مراكز التسوق التي تتيح "التخفيضات الكبرى" في دبي

المصدر: أحمد الشربيني-دبي

تتيح عدد من مراكز التسوق في دبي حاليا عروضا للتنزيلات ضمن فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وانطلقت اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة عدد من العلامات التجارية وبنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى 90%.

وتشمل قائمة أبرز المراكز التي تتيح عروض التخفيضات الكبرى في دبي، «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر الشندغة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، و«دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«دبي هيلز مول»، و«ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، و«ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 1 و2»، و«سيركل مول»، و«ذي بوينت»، و«نخيل مول»، و«جيت أفينيو» في مركز دبي المالي العالمي وغيرها.

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